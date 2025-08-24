Lazio: Sarri, oggi la lotta è stata impari

"Oggi la lotta è stata impari e non era un differenziale fisico: noi abbiamo fatto correre le gambe, loro la palla": così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la sconfitta contro il Como.

"Tra errori tecnici e di scelte non logiche, è stata veramente una brutta partita contro una squadra che sapevamo essere molto tecnica nel palleggio - dice ancora Sarri -. Non abbiamo fatto niente di quello che avevamo deciso di fare: se vedo la partita di oggi, tecnicamente la Lazio è inferiore al Como. Speriamo sia solo una brutta giornata da parte nostra e che questa differenza non sia reale. Siamo questi e dobbiamo andare avanti con questi, tutto il resto sono alibi. Si può essere anche scarsi, ma non quelli visti oggi".