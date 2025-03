Lazio vince in trasferta contro Viktoria Plzen: Isaksen decisivo

La Lazio vince in casa del Viktoria Plzen con una rete di Isaksen al 53' della ripresa, nonostante fosse ormai ridotta in 8 per le espulsioni di Rovella (32') e Gigot (48'). La squadra di Baroni ipoteca così il passaggio ai quarti di Europa League e tra una settimana, all'Olimpico, avrà due risultati su tre a disposizione.

Nell'andata degli ottavi biancocelesti per primi in vantaggio al 18' del primo tempo con un colpo di testa di Romagnoli. Il pareggio dei cechi all'8' della ripresa lo realizza Durosinmi. Nel recupero il gran sinistro a girare di Isaksen é la firma sulla vittoria laziale.