Lazio: Zaccagni a rischio per l'Europa League contro il Viktoria Plzen

La Lazio rischia di non poter contare su Mattia Zaccagni nella delicata trasferta in Repubblica Ceca, giovedì nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Il capitano laziale, grande protagonista nella vittoria di San Siro contro il Milan, potrebbe essere costretto a saltare il match a causa di un problema al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi. Baroni, poi, rischia di dover rinunciare anche a Marusic, colpito duro contro i rossoneri: escluse lesioni, per il difensore si tratta solo di una forte contusione che però richiede qualche giorno per essere smaltita. Per questo potrebbe essere preservato dall'impegno europeo per poi tornare a disposizione contro l'Udinese. Decisiva, per entrambi, sarà la rifinitura che la squadra effettuerà prima di volare alla volta di Plzen.