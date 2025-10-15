L'azzurra Rossetti si infortuna, stagione già finita

La slalomista azzurra Marta Rossetti si è infortunata durante un allenamento: per lei stagione di Coppa del Mondo è olimpica già finite prima di cominciare. Nel corso dell'ultima giornata del raduno disputato sulla pista Leo Gurschler in Val Senales (Bz) dalla squadra di slalom femminile di Coppa del mondo, Rossetti è infatti caduta riportando la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. La poliziotta bresciana, che in passato era rimasta vittima del medesimo infortunio al ginocchio sinistro, sarà operata nei prossimi giorni e salterà l'intera stagione agonistica, fa sapere la FISI.