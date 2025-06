Le Legend di Serie A presentano il Mondiale per Club 2025 su Dazn

Da Leonardo Bonucci a Fabio Cannavaro le Legend di Serie A raccontano le loro emozioni alla vigilia del via del Mondiale per Club 2025: le 63 partite del torneo saranno trasmesse a livello globale, in quasi 20 lingue e gratuitamente, tutte solo su Dazn. La competizione prende ufficialmente il via con la cerimonia di apertura e la sfida inaugurale tra l'Inter Miami di Leo Messi e l'egiziana Al-Ahly, all'Hard Rock Stadium di Miami in programma nella notte tra il 14 giugno e 15 giugno (01:15 ora italiana).

Ecco le testimonianze delle grandi Legend di Serie A, come Vieri, Cannavaro, Bonucci, Ferrara, Ambrosini e altri che presentano il Mondiale per Club. "Lautaro - secondo Christian Vieri - è tra i primi 5 o 6 al mondo e lo sta dimostrando. Sa far gol e sa giocare anche per la squadra. Il calcio è cambiato e attaccanti così sono fondamentali". Per Cannavaro "è un torneo nuovo, c'è grande attesa. Tutti vorranno vincere questa edizione perché è la prima. Il calcio in America è cresciuto molto, sotto il punto di vista organizzativo sono all'avanguardia", mentre per Bonucci "è una competizione che la Juve deve provare a vincere, perché se indossi quella maglia devi sempre puntare al massimo. Vincere il mondiale porterebbe entusiasmo e fiducia, per provare a ricostruire un nuovo ciclo".

"L'assenza di Bremer - aggiunge Ciro Ferrara - ha pesato tanto quest'anno per la Juventus, perché è un difensore che fa la differenza. Acerbi ha avuto una crescita esponenziale nel suo periodo all'Inter. È merito suo, ma anche di una compattezza di squadra che gli ha sempre permesso di ben figurare".