Le McLaren dominano le prove libere a Imola: Piastri e Norris in testa

Le McLaren hanno ottenuto i migliori tempi anche nella seconda sessione di prove libere a Imola, dopo aver dominato la prima, in vista del Gp dell'Emilia Romagna di domenica prossima. Il miglior tempo è stato ancora quello di Oscar Piastri, con 1:15.293, un soffio avanti a Lando Norris (+25 millesimi), mentre tutti gli altri piloti hanno accusato distacchi più ampi, con Pierre Gasly dell'Alpine (+276 millesimi, George Russell (Mercedes, +400) e Max Verstappen (Red Bull, +442) a precedere il primo ferrarista, Charles Leclerc (+475).

Più indietro è rimasto Lewis Hamilton, undicesimo a sei decimi e mezzo, e decisamente staccato Andrea Kimi Antonelli, solo 18/o a oltre un secondo. Anche nel passo gara le monoposto papaya hanno dato l'esempio, ma in questo caso le Ferrari si sono mostrate più performanti, con entrambi i piloti. Domani nelle terze libere ci sarà ancora modo di migliorare per le Rosse in vista soprattutto delle qualifiche.

Nel finale della sessione è stata esposta bandiera rossa per qualche minuto un'uscita di pista di Hadjar, senza conseguenze per il pilota della Racing Bulls.