Leao esprime la gioia di giocare in Champions League e loda Conceiçao dopo la vittoria sul Girona

"E' la gioia di giocare con questa maglia, la gioia di giocare in Champions League. Siamo felici. Il nostro obiettivo è andare avanti, stiamo bene insieme e stiamo cominciando a capire cosa vuole il mister": lo dice un sorridente Leao a Prime Video dopo la vittoria sul Girona. "Conceiçao? Si è avvicinato subito a me - racconta -, non mi lascia mollare. Lui mi parla tanto e mi aiuta come uomo e giocatore. Mi vuole bene. E' un allenatore che va a morire per i suoi giocatori e voglio fare lo stesso. Nella ripresa non siamo riusciti a segnare ma abbiamo difeso tutti insieme".