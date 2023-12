Leao, una vittoria in Europa League è possibile

"Volevamo continuare in Champions League, sapevamo che senza vittoria non avremmo potuto pensare di andare avanti. Abbiamo esultato per i tre punti. Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l'ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla": è la promessa di Rafael Leao a Prime, dopo il successo sul Newcastle che non ha però garantito l'accesso agli ottavi dei rossoneri. Era il ritorno da titolare per Leao dopo un mese d'assenza ma il palo gli ha negato la gioia del ritorno con gol: "Deluso, era importante per me tornare con il gol. La cosa più importante era continuare in Champions League, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare a quell'obiettivo. Però continuiamo in Europa League e va bene così".