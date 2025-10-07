LeBron annuncia 'decisione suprema' ma era solo uno spot

C'era tanta attesa per la seconda "Decisione" che LeBron James aveva annunciato per oggi, ma il messaggio che si riteneva potesse contenere qualche indicazione sul suo futuro era in realtà solo un spot pubblicitario. Niente a che fare, quindi, con lo show con cui nel 2010 diede in diretta l'annuncio del suo trasferimento da Cleveland a Miami. Il 41enne fuoriclasse di Akron, che sta per cominciare la sua 23/a stagione in Nba, con la maglia dei Los Angeles Lakers, ha diffuso sui social un video annunciando invece un 'brindisi' per questo anniversario con il cognac di una nota casa francese.

Rispondendo nel video alla domanda di un intervistatore, James ha risposto "quest'autunno porterò i miei talenti to Hennessy V.S.O.P". Il video sui social è accompagnato da due emoticon, un occhiolino e una linguaccia, abbastanza indicativi.