Lecce: Di Francesco, andiamo a Firenze carichi al massimo

"E' una gara importante anche per noi e faremo la nostra partita senza essere le vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, dispongono di una rosa importante e contro il Napoli, pur perdendo, abbiamo fatto una grande prestazione di reazione e mentale. Andremo a Firenze carichi al massimo, con i nostri tifosi che oggi ci hanno caricato, cercando di spronarci al meglio per questa gara". Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, inquadra così la sfida di domani a Firenze, dove schiererà "la formazione più adatta, con giocatori che abbiano spessore e attitudine per affrontare partite del genere".

Come affrontare una sfida che si preannuncia ad alta tensione agonistica? "Con tranquillità - sottolinea Di Francesco - prendendola nel modo giusto. I ragazzi ci stanno mettendo l'anima, ma a volte questo non basta: è necessaria anche la cura dei particolari. Forse un vantaggio affrontare i viola in questo momento: "La vedo più ostica - prosegue - dall'altra parte c'è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, con giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni difficili. Ma alla fine le risposte le fornisce sempre il campo, e nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista".

In chiave formazione si candidano per una maglia Sottil, recuperato dopo l'infortunio; e Maleh, entrambi ex in maglia viola. Di Francesco chiarisce: "Sottil è rientrato da poco con la squadra, difficile dire se partirà dall'inizio. Maleh può essere uno dei protagonisti della partita, dall'inizio o a gara in corso. Ma sono contento di avere dubbi del genere".