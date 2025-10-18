Lecce e Sassuolo non si fanno male, finisce 0-0

Lecce e Sassuolo pari e patta. Finisce 0-0 al Via del Mare tra giallorossi e neroverdi, in una sfida che difficilmente passerà agli annali della cronaca calcistica. Partita bloccata dall'inizio alla fine, con le due squadre che hanno tenuto in mente il detto "prima non prenderle". Il Sassuolo allunga così la serie positiva e arriva in doppia cifra (10 punti) in classifica, il Lecce che continua la risalita (terzo risultato utile consecutivo) e raggiunge quota 6.

Si parte ed è subito partenza aggressiva del Lecce, con il Sassuolo chiuso nella propria metà campo. Gli ospiti provano a proporsi in avanti, cercando di aggirare il centrocampo con lanci lunghi, ma i padroni di casa presidiano bene. Il primo tempo è povero di emozioni, con le formazioni attente in fase difensiva, solo un'occasione potenzialmente pericolosa, quella di Stulic.

Via alla ripresa, schieramenti confermati. Il Lecce parte con un piglio diverso, cercando di sorprendere la difesa neroverde, che continua a farsi trovare sempre attenta a pronta. Il risultato non si sblocca, nonostante i cambi degli allenatori. I quattro di recupero si giocano sul filo della tensione, cartellini gialli a Berardi, Falcone e Doig, ma il corso degli eventi non cambia. Finisce zero e zero.