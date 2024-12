Lecce-Monza: sfida cruciale in campionato per il rilancio delle squadre

Riprendere la corsa in campionato dopo il brusco stop subito contro la Roma. Il Lecce di mister Giampaolo prova a sfruttare, domani all'ora di pranzo, l'occasione casalinga contro il Monza, in una sfida che potrebbe dire tanto e molto nel cammino calcistico delle due compagini. Gara in cui i punti valgono doppio, contro una formazione ostica che, al pari dei salentini, è in cerca di rilancio.

"Il Monza - ha detto Giampaolo nella conferenza dell'immediata vigilia - è una squadra costruita per giocare a calcio. Utilizzano un finalizzatore fisico e bravissimo nel gioco aereo come Djuric, ma la sua probabile assenza porterà Nesta ad inserire un giocatore diverso, come Caprari o Maldini. Potrà cambiare qualcosa nella soluzione aerea, magari faranno qualcosa di diverso. Dalla nostra dovremmo essere competitivi sotto tutti i punti di vista".

Ed ancora sull'avversario: "Sono bravi a portare giocatori nei mezzi spazi - prosegue l'allenatore, e noi dobbiamo essere bravi a coprire le mezze mattonelle in mezzo al campo: e su questo abbiamo lavorato in settimana. Sarà necessario fare una gara di spessore, al netto delle assenze che fanno parte di questo percorso. Bisogna essere bravi a superare questi momenti nel miglior modo possibile".

Una gara da affrontare ancora una volta con l'infermeria piena, soprattutto nel reparto arretrato: "In difesa - ammette il tecnico - siamo contanti, abbiamo disponibili quattro giocatori e mezzo e quindi c'è poco da inventare. Chi gioca dovrà fare una grande partita, e spero di non avere altri problemi in corsa, altrimenti raschiamo il fondo del barile. Ci sono giocatori che posso adattare, speravo di farlo con Pierret ma mancherà pure lui. Spero nella buona sorte, altrimenti ci inventeremo qualcosa".