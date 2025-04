Lecce rinuncia all'allenamento dopo la scomparsa del fisioterapista Fiorita

Nonostante quanto annunciato inizialmente nel primo pomeriggio di ieri, quando il Lecce è rientrato in Salento dal ritiro di Coccaglio, la formazione giallorossa oggi non si allenerà in vista del recupero di campionato contro l'Atalanta, fissato dalla Lega per domenica sera.

Una decisione presa da capitan Baschirotto e compagni, che non hanno voluto tornare immediatamente in campo dopo la tragica scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Decisione avallata da tecnico e società, che sembra non aver accettato di buon grado la decisione della Lega di far disputare la gara di Bergamo in un lasso di tempo così ristretto dopo la morte del suo tesserato.

Il Lecce, dunque, oggi non si allenerà e domattina, dopo una breve rifinitura, volerà nuovamente a Bergamo per disputare la gara di campionato contro gli orobici.