Leclerc, "Non mi aspettavo la prima fila, cerchiamo l'acuto"

Charles Leclerc è molto soddisfatto del suo giro: oggi non si aspettava di arrivare in prima fila. Anche se questo non è il circuito ideale per loro, se le temperature saranno alte, la gara di domani potrebbe essere complicata. Il team principal Ferrari, Fred Vasseur, ha dichiarato che la qualifica è stata così ravvicinata che, dopo Carlos, anche Charles avrebbe potuto non arrivare in Q3. Ora l'obiettivo è quello di fare meglio della Mercedes in gara. Non si sa cosa accadrà, ma sembra che abbiano il ritmo per competere. Dovranno essere aggressivi con Carlos in termini di strategia per ottenere punti con entrambe le vetture. Carlos Sainz è deluso perché la sua giornata non è stata semplice: hanno perso tempo con un problema all'ala anteriore e sono usciti tardi dai box, finendo nel traffico e non riuscendo a fare un buon giro. Tuttavia, la gara è domani e lui farà del suo meglio per dare battaglia e portare punti al team.