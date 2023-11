Leclerc secondo in prove libere F1 a Brasile, Sainz al comando

Carlos Sainz è stato il più veloce nelle prove libere del Gran Premio del Brasile in programma domenica sul circuito di Interlagos. Lo spagnolo della Ferrari ha girato in 1'11"732. Secondo tempo per l'altro ferrarista Charles Leclerc (1'11"840) e terzo George Russell su Mercedes. Il campione del mondo Max Verstappen ha chiuso al sedicesimo posto. Alle 19 sono in programma le qualifiche per stabilire la pole position di domenica, mentre domani è in programma la Sprint Race.