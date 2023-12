Lega B e Rai Italia, auguri 'internazionali' per il Calcio

Rai Italia, in collaborazione con la Lega B e le società del campionato, lancia una iniziativa unica dedicata ai tifosi italiani della Serie BKT all'estero: una 'call to action' che invita gli appassionati sparsi nei cinque continenti a inviare video o audio con gli auguri di buone feste alle squadre e ai calciatori del cuore. I contenuti verranno pubblicati sui social e sui siti delle diverse formazioni e, al tempo stesso, mostrati negli stadi sui maxi schermi o attraverso l'impianto audio. Rai Italia si occuperà di raccogliere i migliori e trasmetterli all'interno di 'Casa Italia', nello spazio dedicato allo sport, raggiungendo un pubblico potenziale di oltre 140 milioni di italiani all'estero in 174 Paesi. "Lo sport è per noi un asset di grande rilievo - ha sottolineato Fabrizio Ferragni, direttore dell'offerta estera della Rai - e per questo abbiamo deciso di implementare il nostro coinvolgimento arrivando ad un legame diretto con la Lega B e le squadre del campionato. Porteremo gli auguri di buone feste da una parte all'altra del mondo, cercando di dare un tangibile segno di quanto sia sconfinata la passione verso il calcio e il proprio paese".