Lega B e Unar insieme per un calcio inclusivo: lotta al razzismo nella 22/a giornata di Serie B

'Mai più razzismo, vinciamo questa partita!' - Lega B e Unar per un calcio inclusivo. Questo lo slogan che sui led bordocampo, sui maxischermi, negli annunci allo stadio e, inoltre, nei canali di comunicazione della Lega serie B caratterizzerà la 22/a giornata della Serie B. Anticipo di un progetto più corposo che la Lega cadetta sta strutturando con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) della Presidenza del Consiglio dei ministri e che, sottolinea la Lega stessa, vuole essere opera di sensibilizzazione importante contro ogni forma di razzismo e discriminazione, dentro e fuori dal campo.

Inoltre, di concerto con l'Associazione italiana arbitri (Aia) e con l'Osservatorio manifestazioni sportive, la Lega B ha realizzato un Protocollo operativo in caso di comportamenti discriminatori da parte del pubblico che ha come tratto principale quello di moltiplicare gli sforzi nelle attività di prevenzione, vigilanza, educazione ed informazione rivolte ai tifosi durante le gare di campionato.

"Insieme ai club vogliamo dare un segnale forte affinché i principi, fondamentali per il vivere civile, siano condivisi nella nostra società e naturalmente anche durante l'evento gara - afferma il presidente della Lega B Paolo Bedin -. Ognuno è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella lotta contro ogni forma di discriminazione, non solo come momento di reazione agli episodi ma come vera e propria azione educativa di rispetto. Ringrazio Unar per la collaborazione mostrata fin da subito e l'Aia per aver stilato insieme alla Lega B un protocollo da adottare in caso di criticità".

"I recenti episodi di razzismo dimostrano quanto sia indispensabile un intervento deciso e costante - sottolinea il direttore dell'Unar, Mattia Peradotto -. Proteggere i diritti di ogni individuo, dentro e fuori dal campo, è una responsabilità che non possiamo ignorare. La collaborazione con la Lega Serie B rappresenta un passo fondamentale in questa direzione. Con questa nuova campagna vogliamo trasmettere un messaggio inequivocabile: il calcio è e deve rimanere un simbolo di unione e integrazione, mai di divisione. UNAR e Lega Serie B si impegneranno insieme per sensibilizzare ed educare le nuove generazioni ai valori del rispetto reciproco e della valorizzazione delle diversità" conclude Peradotto.