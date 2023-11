Lega Pro su Tik Tok, nasce il profilo ufficiale

La Serie C è più digitale che mai. Allo Stadio Olimpico di Roma, durante il Social Football Summit 2023 - evento dedicato all'innovazione e alla digital transformation nella Football Industry - Lega Pro ha presentato la partnership con Sky, il nuovo canale Tik Tok curato da Comunicarlo e il rinnovato YouTube affidato a Hellodì. Presenti i rappresentanti di tutte le squadre di Serie C. "Con la nascita della nuova Serie C NOW digitale, che avvicina un pubblico sempre più giovane, stiamo continuando a crescere, aumentando in valore e visibilità. Grazie agli accordi con Sky, Rai, Comunicarlo ed Hellodì lo sviluppo del nostro brand è in costante espansione, con ottimi numeri e risultati immediati. Dobbiamo andare avanti così, con il sostegno e il lavoro di squadra di tutti i nostri club" ha dichiarato il Presidente di Lega Pro Matteo Marani. A presentare l'intesa con Sky c'era il Production & Channel Management Director Sky Italia Dante De Iulio. Il Digital Strategist di Comunicarlo Federico Ciapparoni ha mostrato live il primo post del neonato canale Tik Tok di Lega Pro, mentre il CEO e CoFounder di Hellodì Francesco Ferrari ha illustrato la strategia del nuovo canale YouTube della Serie C NOW, annunciando che da dicembre, ogni mercoledì, ci sarà una trasmissione dedicata al mondo di Lega Pro.