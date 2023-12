Lens multato dall'Uefa, 30mila euro di sanzione

La Uefa ha inflitto al Lens una multa di 30.000 euro a causa di una serie di incidenti e danni provocati dai suoi sostenitori in occasione della sconfitta (6-0) in Champions League contro l'Arsenal del 29 novembre. La squadra francese è stata inoltre punita con il divieto - sospeso per un periodo di prova di due anni - di vendere i biglietti ai propri tifosi per la prossima trasferta europea. L'organismo disciplinare europeo ha accusato il Lens di aver causato danni, aver lanciato oggetti e aver usato fumogeni. Il club dovrà contattare l'Arsenal "entro 30 giorni" per risarcire i danni provocati dai propri tifosi, ovvero "50 seggiolini rotti" all'Emirates Stadium di Londra, come riportato in un comunicato della Uefa.