Lesione muscolare alto grado per Lukaku,consulto chirurgico

di Redazione Sport
18 agosto 2025
Una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per l'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. E' questa la diagnosi formulata al termine degli esami strumentali cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital dopo l'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, il 14 agosto a Castel di Sangro, al termine del ritiro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.

