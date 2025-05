Lewandowski pronto per la panchina nella semifinale di Champions League contro l'Inter

"Come sta Lewandowski? Ne abbiamo parlato ieri, tutto sta andando bene e lui sta meglio di quanto ci aspettassimo. È pronto per la panchina, se avremo bisogno di lui entrerà". Lo ha detto il tecnico del Barcellona Hansi Flick, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions con l'Inter. "Dobbiamo godercela, penso che i calciatori si divertano a giocare insieme e non mollino mai - ha proseguito -. L'andata è stata incredibile, l'Inter ha sfruttato le possibilità: è una squadra forte, a cui piace giocare a calcio. È davvero difficile difendere contro i loro meccanismi così rodati, vogliamo provare a chiudere i loro spazi".