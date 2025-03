Lewis Hamilton critica le strategie Ferrari al Gp di Melbourne

Lewis Hamilton, all'esordio con la Ferrari a Melbourne in Australia, non è sembrto gradire al 100% le mosse effettuate dagli strateghi del box a Maranello. Nel finale concitato del Gp quando ricominciava a piovere e tutti i team sono corsi ai ripari cambiando le slick con le gomme da pioggia, dall'interno della sua Rossa il sette volte campione del mondo si è lasciato andare al suo primo team radio un po' polemico dell'anno: "Pensavo avessi detto che non avrebbe piovuto molto. Abbiamo perso una grande occasione", ha detto il sette volte iridato al suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, per poi scusarsi per quanto detto.