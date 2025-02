Lewis Hamilton entusiasta dei test di Formula 1 in Bahrain: "Grato di farli"

"Non sono mai stato un amante dei test e continuo a non essere un fan, però devo dire che quelli di quest'anno mi sono piaciuti. Sono estremamente grato di farli". Lo ha detto Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, nell'ultimo giorno dei test di Formula 1 in Bahrain. "Senza questo giorno e mezzo in pista non sarei nella posizione in cui sono adesso, in termini di comodità con la macchina - ha aggiunto il pilota britannico della Ferrari - devo ancora fare del lavoro, però sono entusiasta di correre".