Lewis Hamilton: progressi nelle libere di Melbourne con la SF-25

Qggi è stata una giornata di apprendimento. Ho continuato a comprendere la SF-25, aumentando ancora di più la mia confidenza. Ovviamente quasi tutto è completamente diverso da ciò a cui sono stato abituato per tanto tempo, ma la mia sfida è questa, e la sto affrontando con il massimo dell'entusiasmo". Lewis Hamilton ha commentato così l'esito dei primi due turni delle libere sulla pista di Melbourne, che ha chiuso con il 12mo e quinto tempo.

"Non eravamo del tutto soddisfatti dopo la prima sessione, ma abbiamo fatto dei buoni progressi nella seconda riuscendo a completare anche alcuni long run, per me particolarmente importanti - ha spiegato l'inglese -. C'è ancora da fare sul bilanciamento della vettura e ci lavoreremo durante la notte, inoltre ci manca da trovare un po' di ritmo, ma era prevedibile. Si tratta di mettere insieme tutti gli elementi passo dopo passo, massimizzando il nostro potenziale e spingendo il più possibile. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e sono fiducioso di vedere quali miglioramenti riusciremo a fare domani", quando si assegnerò la pole del primo GP stagionale.