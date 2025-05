Lewis Hamilton: Sfide di Adattamento nella Sua Prima Stagione in Ferrari

"Ci sono tante cose che m'impediscono di essere costante. Anche in Mercedes i primi sei mesi furono duri. Ci si deve abituare e sto lavorando sodo per adattarmi. Non so cosa aspettami qui a Miami, cercherò di fare il meglio possibile e ottimizzare la vettura. Leclerc ha fatto una grande gara a Gedda e dobbiamo ripeterci". La prima stagione in Ferrari per Lewis Hamilton no sta andando al meglio, ma il campione britannico confida nel cambio di rotta. "Adattarsi subito è difficile ha detto Sainz? È vero, anche se ci sono aspetti differenti per ognuno" ha sottolineato Hamilton.