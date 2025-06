Lewis Hamilton supporta Fred Vasseur: "È la persona giusta per portarci al vertice"

"Vasseur è il motivo principale per cui sono qui e sono grato a lui. Siamo in questa avventura con lui e voglio che resti, penso sia la persona che può portarci al vertice". Lo ha detto il pilota della Ferrari Lewis Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp del Canada, a Montreal, ad una domanda sulle accuse al team principal espresse da alcuni media italiani. "Non avevo letto nulla, l'ho saputo qui. Ma sono parole prive di fondamento, non tutto fila liscio e c'è tanto da fare, ma nessuna discussione in corso sulla posizione di Vasseur".

"Io non sento un bisogno disperato di un risultato, magari dall'esterno la sensazione è diversa - ha detto poi il britannico -. In Spagna abbiamo avuto problemi che ci hanno danneggiato parecchio. Il team non vuole se ne parli molto, ma a fine gara ho detto che non avevo mai provato nulla di così difficoltoso. Poi, con gli ingegneri abbiamo capito che c'era stato un problema e averlo individuato è stato anche un sollievo. Discutere con gli ingegneri per riuscire a trovare una quadra con il team è l'obiettivo e tutti stanno lavorando in questo senso. Spero che qui vada meglio questa volta".