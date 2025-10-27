Liga: l'Atletico Madrid batte 2-0 il Betis Siviglia

Tramortito martedì per 4-0 dall'Arsenal in Champions League, l'Atlético Madrid ha reagito conquistando la prima vittoria esterna della stagione vincendo sul campo del Betis Siviglia per 2-0, nel posticipo della decima giornata di Liga.

Già distanziato nella corsa al titolo con otto lunghezze di ritardo sul Real (primo con 27 punti), l'Atletico (quarto con 19 punti) ha riottenuto il quarto posto che era stato temporaneamente occupato dall'Espanyol Barcellona, ora quinto con 18 punti. Terzo è il Villareal con 20 punti. In gol l'argentino Giuliano Simeone al 3' e il giovane Alex Baena al 47' del primo tempo.

Gli uomini di Diego Simeone, in testa con due gol a metà tempo, hanno subito tutto il secondo tempo e devono ringraziare ancora una volta il loro portiere sloveno Jan Oblak, autore di diverse parate decisive (28', 52', 54', 68', 80') e una traversa (59').