Liga: l'Atletico Madrid batte l'Alaves e supera il Barça

Nell'undicesima giornata della Liga, l'Atletico Madrid ha battuto per 2-1 in casa l'Alaves ed ha superato il Barcelona, battuto ieri dal Real Madrid, ora al terzo posto in classifica. I "colchoneros" sono passati in vantaggio al 26mo del primo tempo con Riquelme, prima che Morata raddoppiasse nel primo minuto di recupero della prima frazione. La squadra basca, neopromossa in Liga, ha ridotto le distanze in pieno recupero a pochi secondi dal fischio finale con Guevara al 51' del secondo tempo. La squadra di Simeone, con 25 punti, ha tre lunghezze di distacco dal Girona e dal Real Madrid.