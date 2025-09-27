Liga: "manita" dell'Atletico al Real, 5-2 al Metropolitano

"Manita" dell'Atletico Madrid che vince il derby contro il Real per 5-2 ed infligge la prima sconfitta, dopo sei vittorie consecutive in Liga, ai blancos di Xabi Alonso. In un Metropolitano pieno, con 70mila tifosi, sono i padroni di casa ad aprire le marcature con Le Normand al 14'. Immediata la replica di Mbappé al 25'. Arda Güler era addirittura riuscito a portare avanti il Real al 36'; poi Sorloth segna il 2-2 per i colchioneros al 48 del primo tempo. Nella ripresa Julián Alvarez segna una doppietta al 6' e 18' con Griezmann che chiude al 48'. In classifica il Real è primo con 18 partita, seguito dal Barcellona che ne ha 16 ma una gara in meno.