Liga, Villarreal-Barcellona non si giocherà più a Miami

La Liga ha annunciato martedì sera di dover abbandonare il progetto di far disputare a Miami la partita di campionato tra Villarreal e Barcellona, in programma per il 20 dicembre prossimo, a causa di un passo indietro degli organizzatori in Florida. L'iniziativa aveva avuto il via libera delle autorità calcistiche - così come quella di far giocare a Perth, in Australia, la partita di serie A tra Milan e Como nel prossimo gennaio - ma ha incontrato una forte resistenza e proteste da parte dei giocatori e dei tifosi, oltre che di alcuni club.

"A seguito di colloqui con l'organizzatore della partita di Miami, questo ha annunciato la sua decisione di annullare l'evento a causa dell'incertezza generata nelle ultime settimane in Spagna" si legge in una nota. La Lega calcio spagnola esprime il suo "profondo rammarico" per non poter cogliere la "storica opportunità" per organizzare per la prima volta una partita di campionato all'estero. "Il progetto era pienamente conforme ai regolamenti federali e non comprometteva l'integrità della competizione, come ratificato dalle istituzioni competenti - afferma ancora la Liga -. In un contesto di crescente competitività globale, in cui campionati come la Premier League e competizioni come la Champions continuano ad aumentare la loro portata e la loro capacità di generare ricavi, iniziative come questa sono essenziali per garantire la sostenibilità e la crescita del calcio spagnolo e rinunciarvi ostacola la generazione di nuovi ricavi, limita la capacità dei club di investire e competere e riduce la portata internazionale dell'intero ecosistema calcistico spagnolo".