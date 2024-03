Liga: Yamal in gol, il Barcellona batte il Maiorca

Vince in Liga il Barcellona, avversario del Napoli martedì prossimo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I blaugrana si sono imposti 1-0 sul Maiorca nell'anticipo della 28/a giornata del campionato spagnolo e superano momentaneamente il Girona portandosi al secondo posti in classifica. I tre punti non sono stati però facili da conquistare, sia per l'errore dal dischetto nel primo tempo di Gundogan, sia per la resistenza degli ospiti, che solo al 28' della ripresa si sono arresi alla rete del 16enne Yamal su assist di Lewandowski, entrato al solo 60'. Xavi ha infatti operato un moderato turnover, tenendo presente anche i tanti infortunati, una lista a cui si potrebbe aggiungersi Raphinha, che ha preso un colpo forte in occasione del rigore ed è uscito prima dell'intervallo.