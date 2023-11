Lillard guida Milwaukee a vittoria su Philadelphia

Damian Lillard, il nuovo leader dei Milwaukee Bucks, ha brillato (39 punti) nel suo primo match con la squadra, che ha vinto per un punto sui Philadelphia 76ers (118-117). LeBron James è stato decisivo nel portare i Los Angeles Lakers alla vittoria contro i Phoenix Suns di Kevin Durant. A Milwaukee, Lillard ha scritto il finale con 14 punti negli ultimi quattro minuti. I suoi 39 punti, ottenuti segnando tutti i 17 tiri liberi della partita, sono il quarto totale più alto della storia per una prima partita con una nuova squadra. Anche Giannis Antetokounmpo ha fatto bene, con 23 punti e 13 rimbalzi giovedì. Senza il tiratore James Harden, che spera in un trasferimento, Philadelphia ha potuto contare su Tyrese Maxey (31 punti) e su Kelly Oubre Jr (27 punti). L'MVP della scorsa stagione, Joel Embiid, ha totalizzato 24 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. A Los Angeles, i Lakers di LeBron James hanno avuto la meglio sui Phoenix Suns di Kevin Durant dopo un finale mozzafiato (100-95). Le due stelle, che non si affrontavano in un match ufficiale dal 2018, hanno offerto un magnifico duello, prima di abbracciarsi a fine partita. Senza Devin Booker e Bradley Beal, infortunati, Durant ha guidato la sua squadra (39 punti, 11 rimbalzi) per tutta la partita. Per la sua 21esima stagione nella NBA, James (21 punti, 8 rimbalzi, 9 assist) ha fatto la differenza nell'ultimo periodo, nonostante i quasi 39 anni (li compirà a dicembre).