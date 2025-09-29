L'Inter chiude il bilancio 2024/25 in utile per 35 milioni

L'Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un utile di 35,4 milioni di euro. Lo ha comunicato il club nerazzurro, dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte del CdA riunitosi oggi. In particolare, i risultati finanziari per la stagione 2024/25 evidenziano ricavi pari a 567 milioni, il valore più alto di sempre per il club. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday.

Il progetto di bilancio si chiude con un utile netto di 35,4 milioni, da confrontare alla perdita di 35,7 milioni dell'anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70 milioni. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18 milioni, per un totale di 482 milioni. Il bilancio sarà definitivamente approvato da parte dell'assemblea degli azionisti, che sarà convocata per la metà di ottobre.