L'Inter raggiunge la vetta, Roma battuta 1-0

Aspettando il Milan, l'Inter torna prima in classifica al pari di Roma e Napoli. Gli basta un gol dopo 6 minuti di Bonny per espugnare l'Olimpico e confermarsi bestia nera di una squadra, quella giallorossa, che si sveglia solamente nella ripresa, quando non concretizza le tante occasioni avute. Esulta dunque Chivu che per la prima volta da allenatore affronta la squadra che lo ha lanciato da giocatore sui grandi palcoscenici europei. Giallorossi subito in svantaggio al sesto di gioco per via di una dormita generale della difesa. Mancini e Ndicka si perdono Bonny e Celik lo tiene in gioco, così l'ex Parma scappa verso la porta difesa da Svilar per la rete dell'1-0. I minuti successivi fanno salire in cattedra l'Inter che però se non aumenta il divario è solo per suoi demeriti perché la Roma di occasioni ne regala, la più clamorosa capitata sui piedi di Mkhitaryan che non inquadra la porta nonostante vada al tiro da dentro l'area di rigore e senza pressing avversario.

Gasperini le prova tutte, ma l'assedio non porta i frutti sperati. Al triplice fischio è l'Inter a festeggiare e a tornare prima, almeno per una notte. Dopo sette giornate, infatti, i punti sono 15, gli stessi di Roma e Napoli con i quali condivide la vetta aspettando la partita del Milan contro la Fiorentina. Dovessero vincere i rossoneri sarebbero loro primi in solitaria.