L'Inter ritrova Lautaro e non molla il Napoli. 3-1 all'Empoli

L'Inter batte l'Empoli 3-1 a San Siro e resta in scia al Napoli. I nerazzurri ritrovano Lautaro che sblocca il risultato ad inizio ripresa e risolve una partita che si stava facendo complicata per la squadra di Inzaghi. In gol poi anche Dumfries, capocannoniere della squadra nel 2025, e di Thuram. Per i toscani in rete l'ex Sebastiano Esposito. In classifica l'Inter sale a 47 punti a tre dal Napoli. Mentre l'Empoli è fermo a 20.