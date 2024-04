L'Inter vince in rimonta a Udine e sale a +14 sul Milan

L'Inter vince 2-1 in rimonta a Udine, si porta a +14 sul Milan secondo ed è ormai ad un passo dallo scudetto della seconda stella. Una partita complicata per la squadra di Simone Inzaghi, andata in svantaggio verso la fine del primo tempo su un tiro rasoterra di Samardzic, leggermente deviato da Carlos Augusto. Nella ripresa i nerazzurri si rovesciano all'attacco e pareggiano al 10' con il rigore trasformato da Chalanoglu (fallo di Okoye che in uscita travolge Thuram). Ed in pieno recupero l'Inter trova anche il gol vittoria, quando Frattesi spinge in porta il pallone respinto dal palo sulla conclusione di Lautaro.