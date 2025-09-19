L'Italia batte l'Ucraina, è in finale della Bjk Cup

L'Italia si è qualificata per la finale della Billie Jean King Cup, battendo 2-1 l'Ucraina in semifinale. A Shenzhen, in Cina, il punto decisivo è arrivato dal doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok in due set, col punteggio di 6-2, 6-3. In precedenza, Elisabetta Cocciaretto aveva perso il match di apertura con la Kostyuk mentre Jasmine Paolini aveva sconfitto Elena Svitolina. L'altra squadra finalista uscirà dalla sfida tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, in programma domani.