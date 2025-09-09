Liti con il patron Marinakis, Nottingham esonera Espirito Santo

Primo esonero in Premier League, dopo quattro giornate di campionato: nella notte, il Nottingham Forrest ha annunciato di aver rimosso dal suo incarico l'allenatore portoghese Nuno Espirito Santo. "Il club ringrazia Nuno per il suo contributo in un periodo di grande successo", si legge in un comunicato del club pubblicato dopo la mezzanotte. Alla base, un rapporto teso col proprietario greco, Evangelos Marinakis; arrivato al club inglese a dicembre 2023, Espirito Santo ha prima salvato la squadra dalla retrocessione, e poi nella passata stagione l'ha portata alla qualificazione alle coppe europee (Conference League, diventata poi Europa League per la retrocessione del Crystal Palace). Ma in questi 21 mesi sono state frenquenti le liti, anche in campo, con Marinakis, e in estate il tecnico aveva criticato il mercato della societa'. "Il nostro rapporto è cambiato e non siamo più così uniti", aveva ammesso Espirito Santo, che avrebbe dovuto incontrare il patron nella pausa per le nazionali. L'incontro chiarificatore non c'e' stato, assicurano i media britannici, e invece e' arrivato l'esonero. Per la panchina, si fanno i nomi dell'ex allenatore del Tottenham Hotspur Ange Postecoglou, Oliver Glasner del Crystal Palace e Andoni Iraola del Bournemouth.