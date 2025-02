Liverpool supera Newcastle 2-0: Szoboszlai e MacAllister protagonisti ad Anfield

Le reti di Szoboszlai nel primo tempo e di MacAllister nella ripresa danno al Liverpool il successo per 2-0 ad Anfield contro il Newcastle (Tonali in campo fino al 69', nei Reds Chiesa in panchina per tutta la partita) e portano a 13 punti il vantaggio della squadra di Arne Slot sull'Arsenal secondo in classifica, che oggi ha pareggiato 0-0 nel big match contro il Nottingham Forest, che rimane terzo.

Al quarto posto sale invece il Manchester City che grazie a un gol di Haaland, rientrato in squadra dopo aver superato i problemi a un ginocchio, vince per 1-0 sul campo del Tottenham, e supera in graduatoria il Chelsea, che ieri aveva travolto (4-0) il Southampton di Juric, sempre più vicino alla retrocessione.

Vince anche l'altro club di Manchester, lo United, per 3-2 contro la matricola Ipswich. Comica l'azione della prima rete degli ospiti, con i Red Devils che si fanno un gol da soli a causa di un pasticcio tra gli ex 'italiani' Onana e Dorgu. Quest'ultimo, in anticipo su Philogene dell'Ipswich non si accorge che il compagno è uscito dai pali arrivando a ridosso del limite dell'area, e lo prende in controtempo appoggiando la palla là dove arriva l'attaccante dell'Ipswich, che segna dopo appena 4 minuti. Poi lo United passa con un autogol di Morsy e le reti dei difensori centrali De Ligt e Maguire, mentre l'Ipswich segna di nuovo nel recupero e ancora con Philogene.

Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Brentford e l'Everton dei Friedkin.