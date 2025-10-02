L'omaggio di Shanghai, Sinner diventa una statua di terracotta

Il Masters di Shanghai ha realizzato un omaggio speciale per Jannik Sinner. Nel giorno del media day del Masters 1000 cinese gli organizzatori hanno tolto il velo a una statua di terracotta che ritrae proprio il n.2 del tennis mondiale sbarcato nella metropoli asiatica per difendere il titolo vinto un anno fa. Sinner era presente mentre veniva svelata la statua, che richiama nei dettagli a quelle dell'esercito di terracotta, con racchetta in mano però e cappellino in testa. "Wow - ha detto un divertito Sinner nel video postato dal torneo di Shanghai, mentre il tennista si fa immortalare vicino alla statua - sembra sicuramente più forte di me". Il torneo 1000 ha voluto così celebrare "il nostro campione 2024" si legge nel post.