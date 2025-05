Lorenzo Musetti avanza agli Internazionali d'Italia: battuto Virtanen in due set

Tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro, impegnato sul Centrale del Foro Italico per l'esordio al secondo turno degli Internazionali d'Italia contro il finlandese Otto Virtanen, ha vinto il proprio match in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco meno di un'ora e mezza. Affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, n.29 Atp.

"Si è vista l'emozione di ritornare in campo a Roma, quando hai tanta voglia di far bene non è semplice. Io ho cercato di preparare tutto al meglio. È stato un match solido, ho fatto quello che dovevo e sono contento", le parole di Musetti al termine del match. "La difficoltà di questo sport è riconfermarsi ogni settimana, festeggiare la top ten qui a Roma è impagabile e sicuramente anche questo mi ha reso un pochino più nervoso. Ma avrò occasione di rifarmi", conclude.