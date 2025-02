Lorenzo Musetti costretto a rinunciare al Rio Open per infortunio

Non ce l'ha fatta Lorenzo Musetti a recuperare in tempo per essere in gara al "Rio Open" (ATP 500) che si sta disputando sui campi in terra rossa del Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro. "Ciao a tutti. Purtroppo devo informarvi che non potrò partecipare al torneo di Rio. Gli esami medici a cui mi sono sottoposto questa mattina hanno confermato che l'infortunio subito a Buenos Aires è ancora presente. Mi dispiace molto perché amo giocare in Brasile, soprattutto a Rio. Un abbraccio a tutti, soprattutto ai miei tifosi", il messaggio postato da Musetti sul suo account Instagram.

Musetti, n.17 ATP e seconda testa di serie, avrebbe dovuto esordire contro il cileno Tomas Barrios Vera, n.139 del ranking, passato attraverso le qualificazioni. In tabellone a difendere i colori italiani c'è dunque solo Luciano Darderi, n.61 ATP, che trova dall'altra parte della rete il boliviano Ugo Dellien, n.108 del ranking: