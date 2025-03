Lorenzo Musetti eliminato al 3° turno del Masters 1000 di Indian Wells

Lorenzo Musetti saluta al 3° turno il Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, testa di serie n°16 del seeding, non trasforma un match-point nel 2° set e cede alla rimonta di Arthur Fils (21 del tabellone) con i parziali di 3-6 7-6, 6-3 dopo due ore e mezza di lotta furibonda. Per il 20enne francese si tratta della prima vittoria contro un Top 20 in un 1000 e dei secondi ottavi in un Masters. Ora per il transalpino la sfida con Marcos Giron, n. 48 del mondo.