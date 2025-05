Lorenzo Musetti entra nei top 10 ATP: sesto italiano nella storia

Ai quarti di finale al Masters di Madrid e l'ingresso tra i magnifici dieci del tennis mondiale. Dal prossimo lunedì Lorenzo Musetti sarà il 185/o top 10 nella storia dell'Atp, il sesto italiano a far parte di questo club dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Nessuna nazione, negli ultimi 13 anni, ha espresso più top 10 dell'Italia. Dal maggio del 2012 ad oggi sono entrati per la prima volta nei top 10 34 tennisti di 20 nazioni con italiani e statunitensi in testa con 4 giocatori promossi tra i migliori. E per la 18esima settimana l'Italia avrà due tennisti top 10. In passato è accaduto sempre con Berrettini e Sinner. Musetti, dopo aver eliminato De Minaur, è atteso in campo nella tarda serata per i quarti del torneo madrileno, in cui sfiderà il canadese Gabriel Diallo.