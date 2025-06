Lorenzo Musetti in dubbio per il Queen's dopo lesione all'adduttore

Confermata la lesione di 1/o grado all'adduttore della gamba sinistra per Lorenzo Musetti. Il 23enne di Carrara ha postato sui suoi canali social gli esiti degli ultimi accertamenti dopo quelli ai quali si era sottoposto dopo il ritiro in semifinale al Roland Garros. In dubbio la partecipazione del neo n.6 del ranking ("best") all'ATP 500 del Queen's in programma la prossima settimana dove lo scorso anno era arrivato in finale. A seguire ci sarà Wimbledon dove l'italiano lo scorso anno era giunto in semifinale.