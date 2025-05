Lorenzo Musetti in semifinale al Masters 1000 di Madrid, sfida Jack Draper

"Non ho giocato il mio miglior tennis ma l'importante era vincere. Certo, non sentivo la palla come ieri ma sapevo che scendere in campo oggi non sarebbe stato facile, soprattutto per l'aspetto mentale. Sono riuscito però a restare concentrato fino all'ultimo punto e sono fiero di essere in semifinale". Lorenzo Musetti si gode il successo su Diallo, arrivato dopo quello su De Minaur che lo porta in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L'ostacolo verso la finale si chiama Jack Draper. "Non l'ho mai battuto e dico sempre che c'è una prima volta, speriamo che accada qui - ha aggiunto il tennista azzurro, che da lunedì entrerà nella top 10 del ranking -. Siamo buoni amici, siamo cresciuti insieme e sarà un piacere condividere con lui questo palcoscenico. So che sta disputando una stagione fantastica e sono contento per lui ma domani sarà una lotta e spero di metterlo in difficoltà".