Lorenzo Musetti rinuncia al torneo del Queen's per infortunio, punta a Wimbledon

Con un post sul proprio profilo Instagram Lorenzo Musetti ha fatto sapere che non parteciperà al torneo del Queen's, in programma la prossima settimana. "Ciao a tutti. Come avrete probabilmente letto, sono stato costretto a rinunciare al Queen's. Ho bisogno di un po' di tempo ancora per recuperare dall'infortunio subìto a Parigi. Io e il mio team stiamo facendo di tutto per essere pronti per Wimbledon. Non vedo l'ora di tornare in campo e rivedervi tutti".

L'azzurro, costretto al ritiro all'inizio del quarto set della semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, si é sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato la lesione di primo grado all'adduttore della gamba sinistra.