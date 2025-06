Lorenzo Musetti si ritira al Roland Garros per un infortunio alla gamba

Lorenzo Musetti ha cominciato a provare dolore alla gamba sinistra "nei primi game del terzo set. Me lo sono trascinato in avanti pensando di poterlo un pò gestire però poi ho sentito che perdevo sempre più potenza e forza in quel muscolo e quindi non riuscivo a stare più dietro agli scambi". Lo ha spiegato nel corso della conferenza stampa dopo la semifinale con Carlos Alcaraz al Roland Garros durante la quale ha deciso di ritirarsi. "Diventava anche rischioso sforzare, esagerare. Non riuscivo a starci dentro, agli scambi, quindi mi è sembrato logico e giusto rinunciare", ha aggiunto.

Il fastidio "sembrerebbe non essere lo stesso di Monte Carlo. Domani sicuramente lo sapremo meglio", ha puntualizzato in riferimento alle analisi che lo attendono. "Anche perché - ha concluso Musetti - poi ci sono tornei altrettanto importanti. E' ovvio che se non avessi avuto niente non mi sarei ritirato. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale del grande slam..."