Lorenzo Sonego eliminato al primo turno degli Internazionali d'Italia: "Tensione e voglia di far bene mi hanno tradito"

"Sì, non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto, di sicuro la tensione e la voglia di far bene non sono riuscito a gestirla come ho fatto altre volte. Ero più scarico e questo uccide il mio tennis". Lorenzo Sonego ha commentando così l'eliminazione al primo turno agli Internazionali d'Italia. "Non mi sentivo bene fisicamente, con la giusta energia, e può capitare durante l'anno che ci siano questi momenti - ha aggiunto -. Bisogna lavorare anche su questo, vuol dire che c'è margine. Ora si guarda avanti". E poi ancora: "Sicuramente il mio avversario era più in forma di me, lui è un giocatore molto solido, veniva da due partite buone quindi era carico. Questi giocatori poi non hanno niente da perdere e riescono a tirar fuori meglio in certe gare". Sonego parla poi della delusione nel salutare così presto Roma. "E' tanta - conclude - ma bisogna andare avanti. Questa sconfitta può insegnarmi tanto se la prendiamo nel verso giusto. Ora ne parlerò con il mio team e pensiamo al doppio che giocherò qua a Roma".