Lotito, 'le società sono ostaggio dei comportamenti dei tifosi'

"Il calcio necessita delle norme fondamentali per cambiare il sistema. Ora abbiamo le stesse regole per tutte le Serie, che non va bene. Come non va bene anche la responsabilità della squadra sul comportamento dei tifosi, perché tiene le società in ostaggio dei comportamenti a volte studiati di alcune persone". Lo ha detto, agli "Stati generali del calcio italiano", organizzati al Festival dello sport di Trento, il presidente della Lazio, Claudio Lotito. "Bisogna ragionare su su alcuni ambiti: come il posto nominativo negli stadi e norme che reprimono in modo drastico alcuni comportamenti. La prevenzione va fatta nelle scuole, facendo capire ai giovani che il calcio è bello, ma il mondo del calcio è rispetto delle regole", ha specificato.